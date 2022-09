VIDEO. Huracán Ian: en Tampa el mar ha sido ‘succionado’

Imágenes divulgadas por medio de redes sociales han dejado ver que los vientos están “succionando” el agua de la bahía de Tampa, Florida, Estados Unidos.

Mientras el huracán se acerca, los vientos han retirado las aguas en Tampa dejando ver el fondo del mar. Ian está a punto de llegar a ser un huracán de Categoría 5, la calificación más alta en la escala Saffir-Simpson.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) compartió también imágenes del muelle de pesca de la ciudad de Venice.

A través de Twitter han publicado imágenes y vídeos, donde se observa el retiro del mar. Expertos dicen que el agua regresará como marejada de tormenta a medida que el huracán se acerque a tierra.

Ian con vientos de 155 millas por hora (250 kilómetros/hora), se acerca a la costa oeste de Florida.

Video from Matt Tilman of Bayshore Blvd in Tampa. The bay being sucked out. #hurricaneian #ian pic.twitter.com/F54Lv1r5KV

— Jordan Steele (@JordanSteele) September 28, 2022