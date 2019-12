En Santa Cruz ‘Negro Grande’ y ‘El More’ le estaban exigiendo dinero a un agricultor para no matarle a su madre

El Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, acogió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de C. M. Dávila Díaz, alias Negro Grande y J. A. Hurtado Cardona, alias More, quienes al parecer exigían dinero a un agricultor a cambio de no secuestrar a su familia.

Según la denuncia instaurada por la víctima, este 25 de diciembre, un sujeto que se identificó como coordinador de la banda criminal “Los Triana” y le exigió vía telefónica la suma de 5 millones de pesos a cambio de no secuestrar a su madre, quien reside en el barrio Santa Cruz, sector Sinaí, Medellín.

El victimario le hizo saber que tenía vigilada la casa de su progenitora y que si no pagaba no la dejarían salir del inmueble.

Dávila Díaz y Hurtado Cardona fueron capturados por servidores del CTI de la Fiscalía General de la Nación, adscritos al Gaula Militar, con el apoyo del Ejército Nacional, cuando se aprestaban a recibir el dinero producto de la extorsión. Al primero de los aprehendidos se le incautó dinero en efectivo, al parecer producto de otras extorsiones, y el teléfono celular utilizado para realizar las amenazas.

Alias Negro Grande y alias El More, quienes presentan anotaciones y antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto, no se allanaron a los cargos imputados por el delito de tentativa de extorsión agravada.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.