En Perú pagan a famosos por contar sus historias

Los programas de chismes en Perú pagan por contar sus historias y se revela cuanto vale algo que en varios países se hace.

Desde seis millones de pesos comienza la tarifa de algunos famosos en Perú para contar sus historias en los programas de chismes como el de «Magali TV». Presentadora que podría ser el equivalente a «Negra Candela» y quien tiene el rating de la lengua más chismosa desde hace 34 años. Ella hizo parte de los primeros años de la «perubólica» señal de las antenas de TV que llegaban a Colombia con los canales como «Latina TV» .

En días pasados ella se despachó contra el novio de «La Segura» y dijo que todo fue un montaje asegurando que le compraron hasta el anillo y la ropa. Pero lo que hacen las celebridades de cobrar por contar en vivo las historias de sus vidas es una practica vieja, incluso la TV y Novelas de México y Colombia lo hacían. Pagaban fotos por $750.000 pesos colombianos hasta cinco millones y $20.000.000 por historia o chivas.

Magaly TV la Reina del Chisme Perú

Cómo las celebridades venden sus chismes

En nuestro país por ejemplo algunas celebridades, llamaban a los periodistas para que los sacarán mercando, haciendo ejercicio en gimnasios y cenando. Otros vendían la exclusiva de su matrimonio como en una oportunidad lo hizo Ana Sofía Henao. Pero le salió mal ya que la familia de su ex esposo, compartió sin salir la primicia en un e mail a familiares las fotos de casorio ya que vivían en Australia «donde la primicia era que se casaban de tennis y donaban la lluvia de sobres de los invitados».

E mail que le llegó a un periodista y quien al comunicarse con su Jefe de Prensa de la época, ya no era una exclusiva porque ella atinó a decirle «tienes una primicia suéltala«. El comunicador que trabaja para un medio de televisión y prensa, explicó que estaba en la cadena de e mails de la familia y amigos. Por lo que «sacó la Chiva en la Chiva un medio impreso, generando un hype y en TV Regional». Que luego una llamada de TV y Novelas Colombia, él las compartió y no pidió nada a cambio, mientras desde la publicación le decían que le podían pagar. «Él así como le llegaron no las comercializó y se las compartió como un gesto de colegas«. En la actualidad parece que ya los únicos que pagan son las revistas con managers que venden las historias de sus famosos o las ofrecen.

Volviendo a Perú Samahara Lobatón, Jossmery Toledo, Melissa Klug, Abel Lobatón, Milett Figueroa son solo algunas de las celebridades que han establecido una tarifa para dar ‘exclusivas’ a Magaly Medina. Ella ha pagado hasta $15.665.485 de pesos colombianos por ejemplo a Jossemery Toledo para que contará de su romance en vivo con un futbolista «Caballito Hurtado».

Magaly TV paga por entrevistas