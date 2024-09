En Medellín «el Mejor Queen desde Queen» regresa para celebrar 20 años al ser considerados el mejor tributo según la Revista Rolling Stone

QUEEN sigue tan actual como nunca, vendiendo millones de discos ininterrumpidamente desde hace más de 35 años. El show en concierto de «Dios Salve a la Reina«, ha sido catalogado como «el Mejor Queen desde Queen«. Ya que reúne todos sus grandes éxitos, en una compilación perfecta de dos horas de majestuosidad musical. La banda recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven. Incluye los éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros que conmoverán a los asistentes. La cita es la Fiesta Full 80s en el City Hall El Rodeo, el sábado 16 de marzo a partir de las 7:00 p.m.

God Save The Queen el Tributo Oficial Fans de Queen

Hace 14 años, Dios Salve a la Reina, estuvo en Medellín ante cinco mil personas y logró transportar al público a Wembley 1986, presentación inolvidable que hizo Freddie Mercury. Así que la noche del 16 de marzo tendrá emotivos momentos en su caracterización y voz en vivo. Peter Freenstone, asistente personal de Freddie, «quedó en shock y maravillado por primera cuando los vio porque interpretan cada nota que hace sentir que él esta ahí«.

La familia de Freddie lloró

La madre del cantante e ícono de Queen, no pudo contener sus lágrimas al verlos, ratificando que es un tributo hecho con el corazón. Pablo Padín que interpreta y canta con el timbre de voz idéntico nunca conoció a Freddie, ya que éste cuando fue Argentina, era un pequeño y nunca se imaginó que años más tarde lo caracterizaría con un parecido natural. Participando incluso en el día de los fanáticos Queen y con llenos en Madrid, Inglaterra, Francia Argentina y este año irán a Japón, precedidos por su éxito. Volver a Medellín es increíble «ya que en su canal de YouTube está un video de esa presentación donde se recreó un momento especial asociado a Freddie y la cerveza que tomaba frecuentemente».

Las entradas disponibles de palcos y VIP para este show están en Mi Taquilla.com.co anunciando la Fiesta Full 80s en el City Hall El Rodeo, Medellín, Colombia, sábado 16 de marzo a partir de las siete de la noche.