En libertad un sujeto señalado de violar a su propia hija desde que tenía 4 años de edad

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) —adscrito a la unidad local de Melgar (Tolima)— capturó en Arbeláez, Cundinamarca, a un hombre, por delitos sexuales cometidos presuntamente contra su propia hija desde que tenía 4 años.

El supuesto abusador, quien era solicitado por el Juzgado 2° Promiscuo Municipal del municipio tolimense, al parecer, el 1 de diciembre de 2012, le realizó tocamientos a la menor en sus partes íntimas y se presume que la sometió toda clase de vejámenes sexuales en varias ocasiones.

Fue así como el Juez 1° Promiscuo Municipal de Melgar declaró la legalidad de la captura y avaló la imputación que hizo el ente acusador contra el detenido por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. El encartado no admitió su responsabilidad.

Debido a que no cumplía con los requisitos de ley para imponerle medida de aseguramiento teniendo en cuenta que han pasado varios años y no reside con la víctima, entre otros, no le fue impuesta medida de aseguramiento alguna, pero deberá seguir compareciendo al proceso.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.