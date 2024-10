Resumen: Se devela lo que fuman en la Casa de los Famosos. El reality show colombiano "La Casa de los Famosos" se ve envuelto en un escándalo tras la filtración de un video donde Miguel Melfi admite al parecer el consumo de marihuana en un cuarto secreto. La audiencia del show podría aumentar debido a esta polémica, mientras que la nueva novela "Rojo Carmesí" del Canal RCN no ha logrado convencer a la crítica ni a los fanáticos de Fernando Gaitán.

En la Casa de los Famosos fuman cilantro salvaje» y vapean …. según un video que ronda en las redes y tiene a Melfi de boca en boca.

Ya no se puede ocultar y «sin querer queriendo como diría el Chavo«, Miguel Melfi pasó una vergüenza al responder una pregunta sobre un misterioso cuarto del que nadie daba razón que pasaba en él. La audiencia de la Casa de los Famosos podría aumentar ante el estreno de «Rojo Carmesí» del Canal RCN que no dejó contentos a los televidentes y seguidores de Fernando Gaitán q.e.p.d. debido a que les pareció floja. Por lo que este tipo de noticias crean morbo, al afirmarse que fuman marihuana o mejor conocida como «cilantro salvaje».

Algo pasa en la Casa de los Famosos

El video que está en redes, tiene a Melfi rodeado por unos compañeros en la Casa de los Famosos Colombia y Alfredo pregunta: «¿Ustedes qué fuman ahí, vaper o marihuana?». Respondiendo con bajo volumen Miguel le dice «hay gente que tiene pero no se puede decir«. Al caer en cuenta que los están grabando su cara y mirada cambia como «la embarré» y quienes ver además de grabar capturando todos los detalles, filtraron el video que está en redes sociales en la Plataforma Tiktok. Donde otro atina también a decir: «la mente lo traiciona a uno«.

Otro video de Bola Ocho e Isabella Santiago, que Omar pregunta sobre “¿Coñacito? asentaría que lo que pasa en el cuarto secreto (que también existe las versiones Internacionales y en México). Dejaron ver que si cuando ellos hablan: “Yo no tengo, papi, con el de Miguel que él me dio y me dijo que cogiera”. Un cuarto con muchas sorpresas en la Casa de los Famosos.

Silencio total en la Casa de los Famosos

La polémica está sentada y ante el mutismo del Jefe y el Canal este tipo de videos, generan hype además de más interés por ver la versión que está en vivo las 24 horas al día, 7 días a la semana y que irá hasta el mes de junio donde se tiene estimado el final.

