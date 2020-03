En foto: Cornare adelanta campaña para atender la problemática de la garza bueyera en el municipio de Concepción, Antioquia

la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare, adelanta campaña para atender la problemática de la garza bueyera en el municipio de Concepción, Antioquia.

Esta entidad, desde 2019 ha venido adelantando una campaña para atender responsablemente la problemática de la garza bueyera, Bubulcus ibis, una situación que la comunidad consideraba muy grave, toda vez que temen que se generen inconvenientes de salud pública en esta población del Oriente antioqueño, debido al asentamiento de grandes colonias en guaduales y árboles aledaños a las casas.

No obstante, y gracias al programa de manejo ambiental, hoy esta problemática de presencia masiva de garzas ha mejorado considerablemente, aunque la especie aún permanece en pequeñas colonias en zona urbana de la localidad, lo que hace que no se pueda bajar la guardia en la aplicación de las diferentes medidas de control.

Desde las primeras quejas reportadas por los ciudadanos, la Corporación evidenció las molestias que ocasionaban las bandadas, ya que el excremento producía olores incómodos en la zona, además de polvillo y pelusas por las plumas y nidos que posteriormente se convertían en basura.

“Con el apoyo de la comunidad y la Administración Municipal empezamos a diseñar un plan de manejo, en el que abordamos la problemática inicialmente con una encuesta de percepción, socialización de información sobre las cuestiones de salud pública y también ambientales que provoca la concentración de estas en el mismo lugar y las medidas de manejo”, manifestó David Echeverri López, Coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare.

Finalmente, se está concientizando a la población de la importancia de no acabar con las garzas, sino procurar por su control, la Corporación ha realizado charlas con la comunidad y el sector educativo. Por eso el estudiante de la Institución Educativa Presbítero Libardo Aguirre, Matías Jiménez Rendón, recordó la importancia de no herirlas. “Hemos aprendido variedad de formas de prevenir sus problemas, pero también que no debemos maltratarlas ya que hacen parte de la fauna del mundo”, expresó el estudiante.