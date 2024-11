En el Valle de Aburrá se realizó el primer Consejo Metropolitano de Salud

El equipo de Salud Pública del Área Metropolitana lideró el primer Consejo Metropolitano de Salud, del que hacen parte las secretarías de salud y las autoridades e instituciones públicas, para articular acciones enfocadas en la prevención de esta enfermedad.

En la reunión se trató la situación del incremento de contagios y casos reportados de hepatitis A, en el Distrito y los municipios que conforman el Área Metropolitana.

Esta enfermedad infecciosa que afecta el hígado y se propaga por malas condiciones sanitarias y consumo de alimentos contaminados por heces.

Entre las principales conclusiones se destacan: la necesidad de actualizar el censo de población susceptible a riesgo de contagio en el Valle de Aburrá, la articulación y puesta en marcha campañas metropolitanas de difusión con acciones de prevención y la posible compra de vacunas por parte de las instituciones de salud para la población mayor de doce años.

Según Santiago Pérez Valencia, subdirector de desarrollo social del Área Metropolitana, “con esta articulación buscamos generar conciencia y acciones claras que permitan la prevención conjunta de brotes epidemiológicos que afecten la salud pública, por eso es muy importante difundir masivamente las medidas de autocuidado para evitar la propagación de la enfermedad como lavarse las manos, no compartir utensilios de cocina con personas contagiadas, desinfectar frutas y verduras, no automedicarse y hacer uso adecuado de los servicios de salud”.

Tan solo en el Distrito de Medellín entre enero y mayo, se han reportado 542 casos de hepatitis A, de los cuales el 33 % ha requerido hospitalización, estas cifras muestran un incremento del 266% con respecto al mismo periodo del año anterior en el que se presentaron 179.

En los demás municipios del Área Metropolitana, se destaca Bello con 58 casos reportados, Itagüí con 20, Sabaneta con 11, Copacabana con 13, Envigado con 9, La Estrella con 9, Caldas con 4, Barbosa con 1 y Girardota con 1.

“Necesitamos articular acciones entorno a los indicadores y eventos de salud pública. En este caso el brote de Hepatitis A, cada institución sin duda está haciendo disciplinada. El llamado a los ciudadanos es que tengan las medidas de prevención siempre presentes” indicó Marta Cecilia Ramírez, Secretaria de Salud de Antioquia.

Sobre la Hepatitis A

Esta enfermedad se transmite cuando una persona no infectada y no vacunada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada. Los síntomas de la enfermedad incluyen el cambio de color de la materia fecal que se aclara un poco y la orina se ve más oscura, fiebre, malestar general, vómito, náuseas, dolor en la parte superior del abdomen, dolor en articulaciones y coloración amarilla de los ojos y la piel.

Se espera evaluar los resultados e impacto de las medidas implementadas en cada uno de los municipios, durante el próximo Consejo Metropolitano de Salud, que convocará el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

