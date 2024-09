En el Medellín están Inflando globos

No tengo nada en contra del chico Miguel Monsalve, jugador del Deportivo Independiente Medellín quien hoy por hoy en esta nueva era del “Pelón Alfredo Arias, es el portador de la dorsal 10 de nuestro equipo.

Lo que si no coincido con quienes han querido sumarle una gran cantidad de responsabilidades a este canterano del rojo, es la manera en que lo están inflando en el “Equipo del Pueblo” hasta el punto que estoy seguro muy pronto ese globo se les va a estallar en la cara.

Que sea el portador de la 10 un chico que apenas acaba de ajustar los 20 años no es extraño en el fútbol mundial, pero que la porte alguien que a mi consideración es un buen jugador más no aquel que marque esa diferencia, que deslumbre con su juego o que haga aplaudir o poner de pie a una fanaticada por su juego vistoso, alegre y diferente, es otro cuento.

Monsalve es un buen jugador, un canterano que a pulso se ha ganado su puesto, pero de acá a que sea aquel que nos deleite con su juego o por lo menos nos haga recordar los otrora portadores del dorsal 10 recientes en el “Medallo” como lo fueron un Juan Fernando Quintero, Giovanni Hernández, Omar Pérez o el mismo para mi gusto Daniel Cataño, es otro cantar.

En el Deportivo Independiente Medellín están inflando globos y uno de ellos es precisamente Miguel Monsalve tanto lo están haciendo que en el último partido de Liga contra el Deportes Tolima del gran David González, le entregaron la cintilla de capitán y esto ya es la tapa para quien quiere mostrarlo a como de lugar.

Entregarle el brazalete de capitán a un chico como Monsalve que no ordena, no grita, no dirige a sus jugadores en la cancha y menos representa al equipo ante la autoridad, es la clara evidencia que lo están inflando para buscar rápidamente un objetivo y quizás sea una venta que le genere al equipo unos buenos ingresos.

Que Monsalve es un buen jugador es verdad, pero que genera por su juego intermitente resistencia en cierto sector de la poderosa hinchada, también es cierto. Lo que estoy seguro es que al actual portador de la 10 del ‘Decano’ le veo muy lejano que le hagan un estribillo por parte de la poderosa hinchada como se lo hicieron en su momento a un Giovanni Hernández o al mismo David ‘El gordo’ Montoya.

Quizás tampoco encuentre ese respaldo del fiel seguidor del rojo cuando veía que la cintilla de capitán la portaba un David González, un Óscar Pareja, un Choronta Restrepo, el ‘Choto’, Felipe Baloy , ‘Mao’ Molina o el mismo Aldo Bobadilla y todo porque en el Medellín, están inflando globos.

