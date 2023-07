En Colombiamoda «la discriminaron por no tener senos grandes»

En redes sociales el joven, hizo una denuncia sobre una discriminación que sufrió su hermana contratada para modelar en un stand de Colombiamoda 2023.

Todo lo que comenzó con una denuncia sobre una discriminación «porque su hermana no tenía tetas grandes» en un stand en la pasada Colombiamoda, no pasó desapercibido cuando Nicolás López apareció desde su cuenta en «X» (Twitter), compartiendo los detalles del suceso complementándolo que hasta el pago acordado no se llevó a cabo y «le tiraron los billetes al suelo» lo que para él fue una humillación. En las respuestas a su mensaje aún colgado en la red, le fue compartido una respuesta de la marca mencionada, ofreciéndoles disculpas a su hermana María José López «por los malos entendidos en Colombiamoda«, aclarando que la marca diseñada por Diana Sabogal, impulsa la belleza «a través de sus diferentes versiones, edades y momentos». Ellos «no están a favor del maltrato femenino y menos a favor de cualquier tipo de discriminación». Igualmente, desean informar a la opinión pública que existen diferentes versiones de lo sucedido, «y su intención no es difamar o hacerle daño a nadie». Ante los hechos que tienen candente las redes Glamour By Diana Sabogal en el comunicado, expresan que: «si por alguna razón esa fue la interpretación individual, presentan las debidas disculpas de manera pública y oficial» con el comunicado firmado por ellos.



DENUNCIA EN REDES DE NICOLAS LÓPEZ

Esto le pasó a mi hermana ayer en Colombiamoda en el stand de Glamour by Diana Sabogal 🤮🤮🤮 pic.twitter.com/B86VpFjcYd — Nicolás López (@nicolasslopez) July 28, 2023



COMUNICADO Y OFRECIMIENTO DE DISCULPAS /GLAMOUR BY DIANA SABOGAL

