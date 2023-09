VIDEO. En Bogotá cogieron a la banda criminal ‘Los del portal’: Extorsionaban a ‘bicitaxistas’

in

La Policía Nacional, en acciones simultáneas desarrolladas en el suroccidente de Bogotá y en el departamento del Valle del Cauca, logró la captura de ‘Los del Portal’, banda criminal conformada por cuatro delincuentes.

Así mismo, se logró la aprehensión de un menor de edad que era instrumentalizado para extorsionar a ‘bicitaxistas’, exigiéndole el pago de dinero diario para permitirles trabajar.

La oportuna denuncia de los afectados permitió que unidades del GAULA, en coordinación con la SIPOL, identificaran el accionar criminal de este grupo delincuencial común organizado denominado ‘Los del portal’, quienes delinquían en los barrios Brasilia y Britalia en los límites de las localidades de Bosa y Kennedy.

Los investigadores lograron establecer que estos delincuentes exigían tres mil pesos diarios a casi 100 conductores de los ciclomotores, quienes prestan el servicio informal a ciudadanos que arriban al portal de las Américas.

Esta estructura compuesta por ciudadanos extranjeros operaba desde el año 2021 y serían los responsables de al menos dos atentados ocurridos en el mes de mayo del presente año, donde las víctimas quedaron gravemente heridas, tras no cumplir las pretensiones de los extorsionistas.

No obstante, los delincuentes no cesaban su accionar criminal con las agresiones, sino que también a quienes no cumplían con los pagos les hurtaban sus vehículos de trabajo, solicitándoles posteriormente recompensas de hasta dos millones de pesos para la devolución de su medio de sustento. La renta criminal oscilaba entre los 20 y 25 millones de pesos mensuales.

En el siguiente post, la Secretaría de Seguridad entregó más detalles sobre la captura de los integrantes de esta banda:

Esta estructura la conformaba alias Pacho, capturado en Cali y cabecilla de esta estructura delincuencial, el cual era el encargado de delegar funciones a cada integrante de esta estructura: alias Abel, era quien le ayudaba a coordinar todo su accionar criminal de igual forma también actuaba como sicario, alias Maye y Edgary, estos dos delincuentes eran coordinadores y llevaban las cuentas y por ultimo alias Puyita y Uvita, quienes usaban la fachada de trasportadores con el fin de hacer el cobro de las extorsiones.

La Policía materializó las órdenes judiciales de estos sujetos por los delitos de instrumentalización de menores, concierto para delinquir con fines de extorsión y lesiones personales.

Al momento de la detención fueron incautados dos teléfonos celulares los cuales serán parte de la investigación.

Desmantelados ‘Los del Portal’, quienes extorsionaban a transportadores informales en el portal de Las Américas. El Gaula de @PoliciaBogota les hizo seguimiento y los #capturó. Serán judicializados por concierto para delinquir y lesiones personales. Denuncie a la Línea 165. pic.twitter.com/ukF1dzTNfr — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 19, 2023

