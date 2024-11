El director del Dagran, Carlos Ríos Puerta, informó que en lo corrido del 2024, se han registrado 246 incendios forestales en las nueve subregiones de Antioquia.

En total han sido afectadas 403 hectáreas y el mayor número de casos se han presentado en el Valle de Aburrá.

En el caso de desabastecimiento de agua, persiste la cifra de 11 municipios con escasez del líquido en algunos sectores de estos territorios.

El funcionario destacó el trabajo coordinado del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, pues los incendios han sido atendidos de manera oportuna y afirmó que, en dos oportunidades, (en los municipios de San Vicente y Carolina del Príncipe), fue necesario activar el apoyo helicoportado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En lo referente al desabastecimiento de agua, indicó que los municipios están trabajando para atender esa problemática haciendo un análisis de las necesidades y suministrando agua con carrotanques a través de las entidades prestadoras de servicios públicos.

“Desde el Dagran estamos haciendo seguimiento a los municipios que reportaron desabastecimiento y seguimos atentos ante cualquier eventualidad”, dijo Ríos.

De igual forma, para fortalecer el trabajo de los bomberos del departamento, la Secretaría de Asuntos Institucionales y el Dagran se reunieron con delegados de los Cuerpos de Bomberos de Antioquia con el ánimo de trabajar articuladamente, pensando siempre en el bienestar de los antioqueños.

Según los pronósticos del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, para esta semana se esperan los mayores acumulados de lluvia sobre el occidente, centro y suroriente del departamento. Además, se pronostica que los primeros días de la semana continuarán siendo de escasas lluvias, pero el panorama podría cambiar entre el jueves y el viernes, días en los que se espera que aumente la humedad y la probabilidad de lluvias sobre Antioquia.

Recomendaciones:

• Realice un plan familiar de emergencias.

• No arroje cigarrillos, fósforos o cualquier otro tipo de elementos que pueda generar incendios.

• Evite hacer fogatas.

• Cuide y racionalice el agua; proteja las fuentes hídricas.

• No use globos de mecha, que pueden generar incendios y además está prohibido por la ley.

• No haga ningún tipo de quema de material vegetal o basuras, esto se podría salir de control.

• Conozca los planes de contingencia previstos por las alcaldías y empresas prestadoras del servicio de agua potable, y tenga a la mano los números de emergencia de su municipio.

• Las lluvias no desaparecen, solo disminuyen. Esté siempre alerta y vigile los cambios en el entorno.

