Incendios de cobertura vegetal en Copacabana, Titiribí, Liborina, Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Amagá y 2 en San Jerónimo fueron reportados por los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, este puente festivo.

El caso más grande ocurrió en el cerro de La Cruz en Copacabana con alrededor de 15 hectáreas afectadas. Todas las conflagraciones fueron controladas por los cuerpos de bomberos.

Según informó el director general del Dagran, Carlos Ríos Puerta, desde la entidad siempre se mantuvo constante comunicación con los municipios para la activación y apoyo requerido. En este momento se continúa monitoreando posibles puntos de calor. Además, afirmó que en 2024 se han reportado 24 incendios: 20 de cobertura vegetal y 4 estructurales, uno de ellos lamentablemente causó el fallecimiento de dos menores en Caucasia el 1 de enero.

Recomendaciones para evitar incendios forestales

El director recordó que la temporada de menos lluvias y el fenómeno de El Niño están presentes en el departamento, y que los incendios y el desabastecimiento podrían presentarse durante esta época. Dijo también que los 125 municipios ya tienen el marco de actuación ante esta época e insistió en la importancia de que la comunidad acate recomendaciones como:

-No usar globos de mecha, ni hacer quemas de material vegetal o basuras, esto puede salirse de control.

-No desperdiciar el agua, ni contaminar las fuentes hídricas.

-No arrojar cigarrillos, fósforos, ni demás objetos que puedan generar fuego. Se podrían desencadenar incendios.

-Conocer los planes de contingencia previstos por las alcaldías y empresas prestadoras del servicio de agua potable para reducir el riesgo.

-Evitar hacer fogatas en zonas boscosas.

-No arrojar vidrios, por el efecto lupa se podrían generar incendios.

-Tener un plan familiar de respuesta a emergencias con los números de los organismos de emergencias a la mano.

-En la temporada de menos lluvias es probable que se presenten vendavales. Amarre bien techos y tejas para evitar desechos.

