Lima, 1 feb (EFE).- La venta virtual de entradas para el sitio arqueológico de Machu Picchu seguirá a cargo de una empresa privada hasta que entre en funciones la nueva plataforma estatal que asumirá esta tarea plenamente, afirmó la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga.

La ministra aclaró, en el Canal N de televisión, que si bien se ha aceptado adelantar el término del contrato con la empresa Joinnus, tras las protestas y paralizaciones de pobladores de la región de Cuzco que se oponían al nuevo modelo, la aplicación de esa medida "no será hoy día" porque se debe dar un proceso de transición.

"Vamos a mantener la plataforma. En el acta hemos indicado que aceptamos la propuesta de la empresa para culminar anticipadamente el contrato, pero necesitamos un proceso. Porque si cortáramos, para la venta de boletos de Machu Picchu, nos quedamos sin sistema (de venta)", explicó.

Urteaga ratificó, además, que "no hay ninguna intención de volver" al sistema anterior de venta que, según enfatizó, "puede ser vulnerado" y está siendo investigado por las autoridades por presunta corrupción.

"Necesitamos transitar a una plataforma que la maneje el Estado. Estoy convencida que desde el Ministerio de Cultura se puede trabajar desde las sedes todos los espacios culturales, no solamente para Machu Picchu", dijo.

La ministra también sostuvo que no considera que el Gobierno haya retrocedido ante las exigencias de los manifestantes que bloquearon durante seis días el acceso a Machu Picchu, a pesar de que se aceptó la culminación anticipada del contrato con la empresa privada.

A su turno, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, señaló en la emisora RPP que la finalización del contrato con la empresa privada aún no se ha formalizado y este sistema seguirá utilizándose mientras se implementa el nuevo espacio virtual estatal.

"Esto no es inmediato, no es que cierro hoy y mañana prendo la luz, sino que hay un proceso (…). Se sigue utilizando la plataforma que impuso Joinnus y eso es transparente. Eso va a ser por un tiempo, no se sabe cuándo, se barajaron algunas fechas tentativas de siete semanas", indicó.

El Gobierno de Perú anunció este miércoles la culminación del contrato con la empresa privada y que la venta de entradas pasará a ser gestionada por una nueva plataforma digital impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros, por lo que no habrá "ningún tipo de privatización" en este proceso.

El acuerdo fue tomado tras una reunión con autoridades regionales, locales y representantes de gremios turísticos del Cuzco, y también se mantendrá la venta de 1.000 entradas de forma presencial en el pueblo de Machu Picchu, a petición de los pobladores.

La paralización fue levantada tras el anuncio del Gobierno y, horas después, se restableció la llegada de trenes y la visita de turistas al sitio arqueológico.

Este miércoles, el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cuzco realizó diligencias en las oficinas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cuzco para reunir información sobre una presunta venta irregular de entradas para Machu Picchu.

La investigación se abrió días después de que la jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura, Ana Peña, anunciara en una rueda de prensa que hay un desbalance económico de 8 millones de soles (2,1 millones de dólares o 1,9 millones de euros) en las cuentas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cuzco. EFE

