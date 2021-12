Así quedaron los emparejamientos en la Europa League:

De la misma manera como se conocieron los emparejamientos de la Liga de Campeones, la Europa League también definió cuales son las llaves que se disputarán en los playoffs de cara a los 8vos de final.

Cabe recordar que el segundo torneo más importantes de clubes en Europa lo disputan varios colombianos como lo son Duván Zapata y Luis Fernando Muriel con el Atalanta, Luis Díaz y Matheus Uribe con el Porto, David Ospina con el Napoli, Wílmar Barrios con el Zenit, Alfredo Morelos con el Rangers, Danilo Arboleda con Sheriff Tiraspol de Moldavia y Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt.

En la etapa de los playoffs se enfrentan los segundos de cada grupo y los ocho equipos provenientes de la Championes, quienes ganen la llave enfrentaran en los octavos de final a los clasificados como primero de cada grupo de la Europa League, definiendo las llaves nuevamente mediante sorteo.

