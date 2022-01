Emotivo mensaje en redes dejó Cheslie Kryst antes de saltar al vacío

in

Minuto30.com .- Un emotivo y diciente mensaje habría sido escrito la mañana de este domingo 30 de enero en el perfil de Cheslie Kryst, poco antes de ser hallada muerta.

El cadáver de Kryst fue encontrado a las 7 de la mañana en el Edificio Orion de la calle 42, un lujoso rascacielos de esta zona del centro de Manhattan cerca de Times Square donde ella residía en el piso número 60, regitran medios internacionales.

El post habría sido publicado minutos antes del hecho y en él se lee «May this day bring you rest and peace ❤️» (Que este día te traiga descanso y paz ❤️), acompañado por una bella imagen de la mujer.

PUBLICACION DE CHESLIE KRYST, MISS ESTADOS UNIDOS 2019