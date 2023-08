¿El actor Emmanuel Esparza se irá de Colombia?

in

Un chisme se extendió en redes en donde dejó a varios fanáticos de Emmanuel Esparza con mucha tristeza. En redes sociales los internautas comentaron que Esparza pronto se irá de Colombia ¿Es cierto?

En el programa de La Red de Caracol Televisión, el actor estuvo como invitado especial, en donde explicó en una entrevista cómo comenzó su carrera.

Esparza comentó que fue a estudiar en Londres un “curso de guión cinematográfico y de interpretación y lo bonito fue que al salirme de mi zona de confort, que era estar en Valencia con mi carrera hecha y con un trabajo normal y corriente, al volver de esos doce meses me presenté a un casting en Valencia, a una serie de televisión y me seleccionaron”. Comentó en el programa.

Luego tuvo la oportunidad de trabajar como protagonista en una serie en valenciano. Lo que lo llevó a tomar un reto y fue participar en un casting en Colombia.

“Mi manager dijo: ‘Estás loco, te vas a gastar un dineral’ y cuando yo entré por la puerta de Caracol, recuerdo que Andrés Marroquín, que ahora es muy amigo mío, que era el director dijo: ‘Pero, ¿alguien le ha dicho a este chico que no hacía falta que viniera?’. Yo me cogí ese avión y me marqué un casting de cinco horas con Andrés Marroquín”.

Trabajar en Colombia le abrió las puertas en una serie Mexicana que lo llevaría a la fama, el Señor de los cielos; serie de las más vista de habla hispana.

Tras esto, el actor comentó sobre sus futuros planes, en donde mencionó que no quiere irse de Colombia, ya que fue gracias a esta en el país que lo hizo ser reconocido en Latinoamérica y en su país de origen: “Voy a seguir en Colombia porque creo que ya no es una cuestión de dónde tengo la base o el hecho de si vivo aquí o no vivo aquí, yo creo que Colombia para mí es parte de mi vida”.

