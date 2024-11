Emma Stone, Carey Mulligan y Lily Gladston, nominadas al Óscar a la mejor actriz

Los Ángeles, 23 ene (EFE).- Las actrices Lily Gladstone por ‘Killers of the Flower Moon’; Carey Mulligan por ‘Maestro’, Emma Stone por ‘Poor things’; Annette Bening por ‘Nyad’ y Sandra Hüller por ‘Anatomy of a Fall’ fueron nominadas este martes al Óscar a la mejor actriz. Las nominaciones a la 96 edición de los premios […]