En la tarde de este lunes (12 de febrero) reportan incendio forestal en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el reporte de la ciudadanía, el humo sale de un sector boscoso cercano al batallón Pedro Nel Ospina, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia.

Bello es uno de los municipio del Valle de Aburrá que se ha visto afectado por el fenómeno del niño, y es que son varios los incendios forestarles que se han registrado durante estos días de intensos calores.

¿Cómo evitar incendios forestales?

– No hacer quemas agrícolas, de residuos o material vegetal.

– No arrojar fósforos, vidrios o colillas de cigarrillo al suelo.

– No arrojar residuos en espacios verdes.

– No usar pólvora o fuegos artificiales.

– Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123.

