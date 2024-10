Pilas porque anunciaron que van a embargar más de 11.000 cuentas bancarias; le contamos si está la suya

Resumen: La DIAN de Colombia ha anunciado que más de 11.000 personas podrían enfrentarse al embargo de sus cuentas bancarias debido a deudas tributarias no pagadas. Se trata de aproximadamente 11.900 cuentas con saldos en mora de hasta un año y medio. La entidad busca recuperar recursos de contribuyentes que han evadido sus responsabilidades fiscales. Si no tiene deudas con la DIAN y está al día, no debe preocuparse; sin embargo, aquellos en mora deben regularizar su situación para evitar el embargo.