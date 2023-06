Elton John clausura Glastonbury con un concierto «emotivo» y abarrotado

Londres, 25 jun (EFE).- El músico británico Elton John clausuró este domingo a lo grande el festival de Glastonbury con un «emotivo» y abarrotado espectáculo que fue, además, su último concierto en el Reino Unido de su gira de despedida.

El veterano cantautor y pianista, de 76 años, inauguró su actuación al piano con el tema «Pinball Wizard» en el majestuoso escenario Pyramid del macrofestival de Somerset, con un llamativo traje de chaqueta dorado y sus características gafas.

Tras tocar «The Bitch is Back» y antes de proseguir con uno de los temas preferidos de la audiencia, «Bennie and the Jets», el cantante confesó a los congregados que «nunca» se había imaginado en este escenario.

«Nunca pensé que algún día tocaría en Glastonbury y aquí estoy», afirmó John, quien admitió que para él era «una noche muy especial y emotiva» ya que «podría» ser su último concierto, insinuando que tal vez esta no fuera, aunque se haya anunciado como tal, su despedida definitiva de las giras.

Ante un público entregado donde confluyeron varias generaciones y muchos rostros famosos, el artista hizo un repaso exhaustivo de sus archiconocidos éxitos a lo largo de las décadas, como «Goodbye Yellow Brick Road», «I guess That’s why they called it the Blues», «Sad Songs (Say so Much)» o «Someone saved my life tonight», una de sus «canciones favoritas».

Durante las dos horas de concierto interpretó clásicos como «I’m Still Standing», «Your Song» o «Candle In The Wind», una canción originalmente escrita para la actriz Marilyn Monroe y reescrita posteriormente para el funeral, en 1997, de la princesa Diana.

Si bien se había especulado con que el músico traería como invitados sorpresa a artistas como Britney Spears, Dua Lipa, Eminem o Harry Styles, ninguno de ellos apareció por este escenario.

Sí lo acompañaron otros menos conocidos, como Jacob Lusk, del grupo norteamericano de R&B y soul Gabriels para tocar una versión del tema «Are you Ready For love?» que se publicó en el Reino Unido en 1979 por primera vez y «renació» en 2003 gracias a una remezcla.

John presentó además al cantautor de Nashville Stephen Sánchez, a quien presentó como «un sorprendente talento joven» que le impresionó cuando lo escuchó el año pasado por primera vez en la radio y que interpretó «Until I found You» (un tema de Sánchez).

El líder de The Killers, Brandon Flowers, a quien el músico se refirió como su «querido amigo y artista fantástico», le acompañó con el tema «Tiny Dancer» y la artista británico-japonesa Rina Sawayama interpretó junto a él «Don’t Go Breaking My Heart».

En la recta final del show, el cantautor dedicó la canción «Don’t Let the Sun Go Down On Me» a la memoria de su «amigo» e «inspiración» George Michael, fallecido en 2016 y que hoy hubiera cumplido 60 años y se despidió.

Antes de finalizar el espectáculo con «Rocket Man», un tema al que siguió una infinita ovación, John se dirigió a la audiencia, visiblemente emocionado, para dar las gracias por hacerle «sentirse tan feliz» y por «52 años de un cariño y lealtad increíbles».

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Aquí más Noticias de Entretenimiento