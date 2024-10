Elodia Porras confiesa que, «su orina son los primeros tragos» de la mañana y está preocupada en la Casa de los Famosos.

«La Diosa de la Paz » mejor conocida como Elodia Porras de 51 años, modelo, actriz y presentadora recordada por presentar el reality «La Granja» es ahora participante de la Casa de los Famosos Colombia. Alejada de los medios por un proceso de introspección espiritual como ella lo llamó, buscando «armonía y el equilibrio». Logró consolidarse como una «científica espiritual» que alejada en las montañas, practica «la orinoterapia«. Una tendencia que habla que tomarse los propios «orines de la mañana, permiten sanar el cuerpo, y su líquido en la piel ayuda a verse mejor». Aunque esto no está comprobado Elodia, se suma a famosos como Madonna que hablan de «sus supuestos beneficios».

Preocupación en la Casa de los Famosos

Fue la propia Elodia Porras que a ser «aspirante» de los cuatro puestos que se disputarán 8 «celebridades» entre los que está el hermano de Pipe Bueno. Expresó que estaba preocupada porque «no sabía cómo iba recoger su orina en la mañana como siempre lo hace para tomarla». De inmediato las redes y el hype se hizo evidente con diferentes comentarios desde «cochina» hasta reconocer esa «terapia». Ella misma, luego dijo que no siempre lo hace. “No desayuno, pero sí me tomo mi chichi (orina). Acá no sé cómo lo voy a hacer, porque no tengo un recipiente. Normalmente, yo recojo mi chichi en la cama y acá la estoy compartiendo. No es algo que haga todos los días, pero sí me la tomo”.

Elodia en la casa ya hizo una advertencia a los participantes, reflexionando de su carrera y vida dejándoles ver su estado si se meten con ella. “De un tiempo para acá decidí no hablar mucho de mí. Me fui de la televisión porque descubrí que el humano más allá de la oscuridad es luz y me puse a investigar eso, mi papá es científico, meditaba, no creía en una fuerza superior fuera de él, yo sigo el mismo camino, yo soy dios, como tú eres dios y te trato como tal y si no me tratas como tal pues no te voy a poner la otra mejilla porque terminaría en la clínica,pero si eres una pu** conmigo, vas a encontrar un espejo”. Dijo Porras, que como «diosa de la paz les explicó porque se considera «Suprahumana».

Los «suprahumanos» Elodia Porras

