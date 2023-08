Ellen DeGeneris 15 años al lado de Portia De Rossi

Una de las relaciones más comentadas en la farándula internacional en su momento fue la unión de Ellen DeGeneris y la actriz Portia de Rossi. La primera la presentadora de uno de los talk show más vistos en los Estados Unidos y la segunda por haber protagonizado diferentes series de gran sintonía.

Las uniones de dos mujeres como pareja hace 15 años, fueron la comidilla de los medios, tabloides y revista del corazón. En el 2008, Ellen DeGeneris se atrevió a confesar abiertamente que era lesbiana con un mesaje: “siempre he sido lesbiana y este hecho no tiene nada que ver. El motivo de hacerlo público fue para que los adolescentes sepan las diferentes maneras de decir NO y que cuando les pase algo así lo puedan decir a alguien cercano”. Aunque desde 1997 al año 2000, al lado de la actriz de Nick Tuck, Anne Heche vivió uno de los romances más sonados en Hollywood, el cual terminó luego de 3 años, según medios Heche le rompió el corazón. Luego siguió Alexandra Hedison también por otros tres años hasta que Portia de Rossi, la flechó de acuerdo a sus propias palabras en el 2004, año en que esta pareja también decidió hacer publico que era lesbiana en el marco de su exitoso programa «Arrested Development«. Precisamente el 16 de agosto del 2008, se comprometieron cuando DeGeneres se lo propuso entregándole una sortija de diamantes de 3 quilates. Ese día la boda contó con la presencia de su madre y hermano, los padres de Ellen y 19 invitados más en Beverly Hills, California. 15 años después en su instagran, DeGeneres que el año pasado terminó su show y se despidió de la televisión, renueva sus votos de amor con una fotografía desde un yate con Portia acompañada de un mensaje: «A mi esposa de 15 años cada día me enamoro más de ti. Mi vida está bendecida porque tú estás en ella. Feliz aniversario». Los medios hablan que es el mismo yate en el que viaja Kris Jenner, la mamá de las Kardashians en Mayorca, España quien en sus redes hablo de un viaje de amigos durante este verano con el mismo paisaje. Se recuerda que Jenner y Ellen son muy unidas donde la primera el pasado 2 de febrero 2023, oficializó la renovación de votos con Rossi.

ELLEN DE GENERIS CELEBRA 15 AÑOS DE UNIÓN A LADO DE PORTIA DE ROSSI

PORTIA DE ROSSI Y ELLEN UNA VIDA UNIDAS

