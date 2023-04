Los biopolímeros se convirtieron en la pesadilla de muchas mujeres, quienes con la promesa de mejorar su aspecto físico fueron engañadas e inyectadas con esta sustancia que les cambió la vida. Tal es el caso de la modelo colombiana Elizabeth Loaiza, quien vivió un verdadero calvario por ser víctima de esta práctica por parte de personas inescrupulosas.

Después de retirar, en gran parte la sustancia de su cola, la caleña se sometió a una cirugía para reconstruir sus glúteos y en La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, relató cómo fue este procedimiento. Además, se refirió a las razones que la llevaron a dar este importante paso.

“Mi cicatriz quedó en toda la mitad de la cola, horrible. Me ví y quedé como en shock, porque realmente es como si te amputaran una parte de ti; a mí me amputaron mis glúteos”, señaló la bella modelo caleña.

Ante esta situación y al verse cómo quedaron sus nalgas, Loaiza optó por entrar nuevamente al quirófano, esta vez, para un procedimiento de reconstrucción único en Latinoamérica. Así contó cómo fue su cirugía.

“La cirugía la íbamos a utilizar para subir un poquito la cicatriz y que la piel estirara arriba de la nalguita, pero un día antes de la cirugía me reuní con el doctor y me dijo tenemos dos opciones: te subo la cicatriz, pero no te queda una nalga grandecita porque el implante no va a caber porque se puede reventar la herida y va a ser todo un caos o te dejo la cicatriz ahí dónde está y empezamos, en medio de la cirugía, a medir implantes”, señaló.

Contó, además, el tamaño de sus implantes y que por la sustancia en casi su totalidad se generó lo que ella llamó “amputación de sus glúteos”. Loaiza señaló que con el paso del tiempo y la evolución de su salud hoy pudo llevar a cabo la reconstrucción sin poner en riesgo su vida.

Cabe recordar que la también empresaria entregó su testimonio en el Congreso en medio del debate de una ley que busca penalizar el uso de biopolímeros en el país.

