Por medio de sus redes sociales, la modelo Elizabeth Loaiza confesó sentirse feliz luego de que se volviera realidad la Ley Colombia sin biopolímeros.

Loaiza agradeció a cada una de las personas que hicieron parte de este proyecto que duró más de 3 años, y hoy es ley.

Hace poco, finalmente la Ley Colombia sin biopolímeros es una realidad, la cual fue sancionada por el Presidente de la República y ya comienza a regir en todo el país.

“Estoy súper emocionada de haber logrado sacar esta ley de la República que beneficiará a millones de colombianos porque no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que me escribían a diario, diciéndome que se estaban muriendo y que no tenían dinero para sacar este veneno de su cuerpo”, fue el mensaje que escribió Elizabeth en su cuenta oficial de Instagram.

