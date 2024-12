Elijah Wood «Frodo» por fin estará en Comic Con Colombia Bogotá

Resumen: El actor Elijah Wood, conocido por su icónico papel de Frodo Baggins en la trilogía cinematográfica de "El Señor de los Anillos", estará presente en Comic Con Colombia 2024! No te pierdas la oportunidad de conocer a la estrella de la saga más galardonada de la historia del cine y participar en sesiones de fotos y autógrafos. Además, disfruta de experiencias en la industria del cine y vive un evento inolvidable. Fecha: 1 de julio de 2024 Lugar: Comic Con Colombia, Bogotá Actividades: Sesiones de fotos y autógrafos, panel sobre su trayectoria, experiencias en la industria del cine. También estarán en los días 28, 29 y 30 de junio, Tom Welling quien protagonizará la serie "Smalville", Steven John Ward "Dracule MiHawk en One Piece", Isabel Martiñon "Voz de Doblaje de Naruto / Ben 10" y Patricia Azan "Voz de Doblaje South Park / Los Padrinos Mágicos". No te pierdas este encuentro único con el legendario Frodo Baggins en Comic Con Colombia 2024!

El actor Elijah Wood «Frodo» estará en Comic Con Colombia Edición Bogotá por primera vez en una convención en Latinoamérica.

Las frases «por Frodo y «Un anillo para gobernarlos a todos…» serán las más escuchadas en las próximas semanas ante el anuncio de la participación del actor Elijah Wood en Comic Con Colombia 2024. «Directamente desde la Tierra Media», el actor que protagonizó la saga de películas «El Señor de los Anillos» («The Lord of the Rings»), interpretando a Frodo Baggins, basada en la obra maestra del escritor J.R.R. Tolkien llegará con gran expectativa a la primer convención de entretenimiento del país. Tomaron 10 años para convencerlo inicialmente de participar en la Comic Con Colombia Edición Medellín pero el actor no lo veía claro y luego de un arduo trabajo de relaciones públicas de la organización aceptó estar en la Edición Bogotá. Aunque ya había venido a la capital antioqueña a rodar una película en Santa Fe de Antioquia «The Boy».

«Por eso es un privilegio contar con la presencia del protagonista de la saga de películas más galardonada en la historia de los Premios Oscar, con 17 estatuillas, y una de las mejores películas de la historia». afirmaron los organizadores en el anuncio oficial.

Elijah participará en sesiones de «Fotos y Autógrafos» para sus más fieles seguidores, además en el marco de la convención que nació en Medellín y se fortaleció al llegar a Bogotá, los asistentes podrán conocer experiencias en la industria del cine en el stage principal de la Comic-Con.

Frodo estará en el cierre de Comic Con Colombia

La organización confirmó también que Elijah Wood solo estará el lunes 1 de julio en la convención no solo firmando autógrafos también estará en el panel de su historia en el stage principal en la tarde de ese día . Donde seguramente recordará que en 1989, participó de niño en «Back To The Future 2» cuando Marty (Michel J. Fox) en el Café de los 80s, les comparte como era el juego de una máquina de videojuegos arcade.

En los días 28, 29 y 30 de junio, Tom Welling quien protagonizará la serie «Smalville», Steven John Ward «Dracule MiHawk en One Piece», Isabel Martiñon «Voz de Doblaje de Naruto / Ben 10» y Patricia Azan «Voz de Doblaje South Park / Los Padrinos Mágicos». Serán otros de los invitados de lujo que estarán en Corferias Bogotá. Alejandro Caballero y Julio Caballero, organizadores»recuerdan que este era un sueño especial de tener a un actor de una de las sagas más representativas de Hollywood».

Ellos también hacen parte de la organización de Comic Con Panamá y prepararan ya la Edición Comic Con Colombia Medellín que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Plaza Mayor. Por lo que ya están en la búsqueda de actores para el fin del año y una de sus paradas será la Comic Con Internacional de San Diego CA (USA) donde son la única convención de Latinoamérica con stand propio de relacionamiento vendiendo la imagen del Colombia, Bogotá y Medellín siendo esta última especial por ser la ciudad donde nació la historia.

!Por Frodo¡



