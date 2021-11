El mandatario manifestó desde Israel que no podemos reconocer unas elecciones que han sido fraudulentas

El presidente Iván Duque anunció desde Israel que según las autoridades electorales, las elecciones dieron como ganador a Daniel Ortega quien seguiría como jefe de estado al ser reelegido.

Duque fue claro en manifestar que Colombia no acepta esas elecciones debido a la manera que se ha procedido contra miembros de la oposición. “Lo digo sin ningún temor Colombia, no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas. Esto no nos tiene que sorprender esto era crónica de un fraude anunciado ”, afirmó el primer mandatario.

Según el presidente, lo pasó que en Nicaragua con el proceso electoral deja mucho qué pensar.

Así mismo, señala que es importante escuchar el dictamen de la Organización de Estados Americanos para que, dentro del marco y en el contexto de la Carta Democrática Interamericana, se logre por parte de los países miembros un pronunciamiento claro.

“La postura de Colombia es de defensa de la Carta Democrática Interamericana y nosotros no podemos reconocer unas elecciones que han sido fraudulentas ante los ojos del mundo”, sostuvo el mandatario.

Destacamos este valioso encuentro con el Primer Ministro de Israel, @naftalibennett, en el que encontramos puntos en común de nuestra relación bilateral. Fortalecemos el compromiso para estrechar lazos comerciales y de apoyo a la tecnología y la innovación #VisitaAIsrael pic.twitter.com/H3FWcbCc9P — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 8, 2021