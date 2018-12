El video Petro

Al final del debate al Fiscal por Odebrecht, Paloma Valencia presenta un video en el que Petro recibe fajos de billetes.

¿Distrajo ese video la discusión sobre el Fiscal y Odebrecht? Si. Pero, ¿era impertinente? No. En un debate sobre corrupción es válido discutir sobre la legitimidad ética de quienes, como Petro, formulan cuestionamientos.

Antes de volver a Petro, reafirmo mi posición expresada en otras columnas: creo que Nestor Humberto Martínez aún nos debe explicaciones sobre sus diversas actuaciones como abogado, como funcionario de Santos, como parte de la campaña de Vargas, y como fiscal, en relación con Odebrecht, los contratos que firmó esa compañía y, en especial, la financiación de la campaña Santos-Vargas en el 2014, y creo que se necesitaba fiscal ad hoc para estos casos desde el primer día y no solo ahora. Pero nada de eso cambia la gravedad del video.

Primero, Petro dijo en plenaria que el video es ”del año 2005 donde un amigo mío, Simón Vélez, me presta un dinero”. Esa misma noche, su abogado afirmó que el dinero era para “la recolección de recursos para el movimiento”. Es claro que el del video no es Vélez sino Juan Carlos Montes, también ex guerrillero del M-19, y a quien Petro nombrara subdirector de la entidad distrital responsable de la mal afamada máquina tapahuecos.

Al día siguiente, Vélez, a través de la agencia Crop, afirmó que “yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro”. La versión de Petro cambio entonces: el dinero no era un préstamo sino un aporte. Y para confirmarlo los petristas se agarraron de un perfil de Gatopardo de 2016. Dice Ángela María Robledo que “Vélez confirmó que aportó el dinero a Petro” porque el perfil afirma que habría jugado un “rol de fundraiser [y] le consiguió aportes a las campañas de personajes antagónicos como Petro”.

Vélez no ha desmentido esta posibilidad que, en todo caso, abre nuevos interrogantes. El más importante, si no son de Vélez, ¿de quiénes son esos dineros?. Y si efectivamente Petro reportó esos aportes. Antes de 2006, como préstamo o como aporte de campaña, tuvo que haberlo registrado con montos y nombres de “prestamista” o ”aportante” individualizados. Los petristas dicen que Petro reportó al CNE para las elecciones del 2006 créditos de particulares por 88 millones y donaciones por 104,1 millones. Lo que no dicen es que también debió haber presentado el libro de contabilidad de campaña, donde deben registrarse los nombres de prestamistas y aportantes. Si Petro muestra el libro, sabremos los nombres. Está demorado.

Tampoco es clara la fecha en que se recibe el dinero. Petro dice que “es en el 2005”. Pero hay elementos del video que lo contradicen. Uno, el periódico El Tiempo que Montes muestra a la cámara y donde se habla de interceptaciones al celular de Petro. Las denuncias de los medios sobre las chuzadas son solo de febrero de 2009. Para el 2005 nadie hablaba de chuzadas. Y, como lo muestra una investigación de El Expediente, la portada de El Tiempo sobre el tema, cuya imagen es muy parecida a la que se ve en el video, es del 23 de abril de 2009. Dos, Petro tiene una conversación telefónica en el video donde habla de una reunión del Polo “mañana”. Hay registros periodísticos de una reunión del Polo que tuvo lugar el 24 de abril del 2009. Tres, Miller Soto ha resaltado dos elementos adicionales que mostrarían que el video es de 2009 y no del 2005. En la cinta se habla en tiempo pasado del poder que tuvo “Arana”. Para 2005, Salvador Arana todavía era un político muy poderoso. Fue capturado en el 2008. Y en el video se habla de la posible campaña de Gustavo Montes, hermano de Juan Carlos. Montes fue candidato en el 2011. ¿Coincidencias?

¿Por qué la fecha es importante? Por un lado, por las prescripciones de los delitos que se habrían cometido. Por el otro, porque si el video es del 2009 los dineros podrían no ser solo para financiar una campaña y su origen sería aún más oscuro. Abelardo de la Espriella interpuso una denuncia contra Petro donde sostiene que en el 2009 habría recibido dineros en efectivo del narco “El Loco” Barrera. Al momento en que escribo, no se conoce el texto de esa denuncia y no puedo afirmar que el dinero del video sea parte de los que refiere De la Espriella. Si así fuera, el asunto sería aún más grave porque se habrían entregado para que Petro se opusiera a la extradición, como efectivamente hizo.

En cualquier caso, aún si fue en el 2009 Petro tuvo que haber entregado a su partido las cuentas de su campaña y su partido las debió reportar al CNE. Bueno sería verificar si aparecen préstamos o aportes de Vélez en ese reporte.

Por otro lado, Petro dijo que en el video “se habla del anticipo que acabo de hacer aprobar para campañas electorales presidenciales. Yo apoyo a Navarro en ese momento a la presidencia”. Navarro salió de inmediato a desmentirlo: “se habla de un supuesto anticipo para las campañas presidenciales, anticipo que yo no alcancé a recibir porque finalmente no pude ser candidato presidencial, porque perdí la consulta con Carlos Gaviria”, dijo.

Y hay otras dudas:¿Por qué se habla de porcentajes para Montes si, por un lado, Vélez era tan amigo de Petro y, por el otro, Montes se lo da, según Petro, “porque Juan Carlos trabaja profesionalmente para Vélez”? ¿Por qué si la plata era de Vélez, es Montes quien le pregunta a Petro “¿qué dice Simón?” y no al revés? ¿Por qué sale la hija y no el propio Montes a dar explicaciones? ¿Cuántos años tenía la hoy muy joven hija de Montes en 2005? La joven afirma que “Simón [Vélez] sí le enviaba plata a Petro con mi papá, y no fue una vez sino muchas”. Si es así, ¿cuántas veces? ¿Y por qué mentiría Vélez? En todo caso, ¿por qué en efectivo? ¿Porque es ”excéntrico”, según Petro? ¿Y por qué Petro y Montes se refieren en plural a quienes envían el dinero si era de Vélez?

También afirma la muchacha que “a mi papá lo buscan amigos de él para hacerle donaciones a Petro”. ¿Quiénes? ¿Se reportaron? ¿También en efectivo? ¿Y Montes declaró los “porcentajes” que recibió, según Petro y según su hija? ¿Por qué Petro en otra aparte le dice a Montes que ”usted va dentro del negocio”? ¿En qué “negocio”? ¿Quiénes son los “ellos” cuyo “negocio” según Petro “les va a dar no se cuánto pero muchísimo”? ¿Cuánto fue el monto final que recibe Petro? En el video se habla de sumas entregadas antes y de otras que se darán después. No son solo 20 millones. Y si el video fue en la casa de Montes, como afirma Petro, ¿por qué Montes lo graba? Me temo que Vélez, la muchacha, su padre y, en especial, Petro tendrán que dar aún más explicaciones.

Todo muy maluco.