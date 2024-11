Redacción Deportes, 9 feb (EFE).- El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del campeón América del fútbol mexicano, afirmó este viernes que desea mantenerse en un alto nivel en su equipo y en su selección para cumplir su sueño de jugar en el balompié europeo.

"Jugar en Europa es lo que quiere cualquiera. Es algo que tengo en mente, aunque no me inquieta en este momento; estoy concentrado en el América, en seguir en mi selección y después ya pasará si mantengo un buen nivel en lo que estoy haciendo", afirmó el zaguero en conferencia de prensa.

Cáceres tiene 24 años, arribó al América en el Clausura 2020 y desde entonces se ha convertido en pieza fundamental en la defensa del equipo con el que fue campeón de liga en el certamen pasado.

Un nivel que le ha permitido consolidarse en las convocatorias con su país que es dirigido por el seleccionador Marcelo Bielsa.

El nacido en Montevideo también habló de las críticas que recibió el América, el equipo con la nómina más cara en el fútbol mexicano, por su derrota del martes pasado en su visita a Nicaragua por 1-2 ante el Real Estelí, en partido correspondiente a la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf 2024.

"Las alarmas no se encienden. Es normal que en algún momento un equipo pierda, le pasa a todos los clubes del mundo, no hay en equipo que pueda jugar 100 partidos de la mejor forma, el físico se ve afectado, la intensidad, pero no quiere decir que estemos en un momento de alarma", dijo el zaguero.

Cáceres mencionó que no hay baja de juego entre sus compañeros, aunque aceptó que han tenido equivocaciones que dijo se pueden enmendar.

"No hemos cambiado nada respecto a lo que hicimos el torneo pasado. Tenemos errores, pero se pueden corregir, no estamos pasando por un mal momento, de hecho creo que hemos hecho buenos partidos, pero no lo hemos reflejado en el marcador", puntualizó.

En el partido de vuelta de la primera ronda de Liga de Campeones de Concacaf, las Águilas recibirán al Real Estelí el próximo miércoles.

En el torneo local, el Clausura 2024, el América marcha en el segundo lugar con 11 puntos, a uno del líder Pachuca. En la sexta jornada visitará al León el próximo sábado.

Por: EFE