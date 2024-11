Miami, 8 feb (EFE).- Pandora regresa a Estados Unidos tras cinco años de ausencia, con su 'Inesperado Tour', en el que las integrantes del famoso trío mexicano están acompañadas de sus compatriotas del grupo Flans.

"Más que un tour es una fiesta familiar, en la que los fans originales y los fanáticos de hoy, amantes de los 80, disfrutan en vivo y juntos. Es algo muy especial", dijo a EFE Mayte Lascuráin, quien conforma Pandora, con su hermana Isabel y Fernanda Meade.

"Estamos muy contentas de poder presentarnos nuevamente ante el público latino. Nos habíamos quedado con las ganas por culpa de la pandemia", manifestó por su parte a EFE Mayte.

Pandora debió cancelar las fechas agendadas de su gira "Juntitas" con Yuri, en 2020, por la pandemia.

La última vez que el trío se presentó en Estados Unidos fue en mayo de 2019, en Boston y Nueva York.

"Hacerlo ahora con Flans es muy especial, porque somos dos grupos de mujeres que representamos una era muy bonita de mucha gente. Los 80, y que ahora los fans están compartiendo con sus hijos", agregó Meade.

Pandora y Flans nacieron en México a mediados de la década de los ochenta y se transformaron en fenómenos musicales. Las dos agrupaciones giran con sus integrantes originales. Solo estará ausente Ivonne, de Flans.

La fase estadounidense del "Inesperado Tour" comenzará el 16 de mayo en San Antonio (Texas), pasando por 16 ciudades que incluyen Houston, Chicago, Nueva York y Washington, para terminar en Miami el 23 de junio.

La gira comenzó en 2021 y las ha llevado por México, Centroamérica, Colombia y Ecuador. Las artistas indicaron que pronto anunciarán más fechas en Latinoamérica.

"Le pusimos 'Inesperado' al tour porque no es algo que los fans originales esperarían que pasara cuando comenzamos. Flans y Pandora éramos grupos con imágenes muy diferentes: ellas las perfectas y nosotras las locas", indicó Mimí, una de las integrantes de Flans.

Sin embargo, las artistas coincidieron en asegurar que la audiencia escuchará las canciones que espera, entre ellas, 'Como una mariposa', 'Cómo te va mi amor' y 'Solo él y yo', de Pandora, y 'No controles' y 'Me he enamorado de un fan', de Flans.

La diferencia, dijo Isabel, "es que hay muchos momentos en los que cantamos las canciones todas en armonía. Se desaparece eso de que una canción es de ellas, o de nosotras. Son de todas y del público".

Además, presentan versiones de otros artistas como un homenaje a Juan Gabriel con temas como 'Debo hacerlo', 'Caray', "Querida' y 'Me nace del corazón', 'Yo no te pido la luna', de Daniela Romo, y hasta 'Adiós amor', de Christian Nodal.

Por: EFE