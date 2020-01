El trino que predijo la muerte de Kobe… 8 años antes de que pasara

Minuto30.com .- El mundo no sale de su asombro tras la muerte accidental de la estrella de la NBA Kobe Bryant; y no faltan las “coincidencias”

Hoy se vuelve viral un trino publicado el 13 de noviembre de 2012, en el que se predecía cómo iba a morir El exastro del baloncesto.

“Kobe is going to end up dying in a helicopter crash” (Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero), se puede leer en el twit de un usuario que se hace llamar .Noso y que tiene la foto de Bryant como imagen de su perfil.

Sin embargo, bien se conocía de la afición que tenía Kobe por los helicópteros, pues los tenía como su transporte preferido por considerar que eran muy eficientes a la hora de trasladarse entre lugares.

En el accidente ocurrido este 26 de enero en Los Angeles California murieron además de Kobe, su hija Gigi y siete personas más, según información oficial.