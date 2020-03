“El trapo de colores puede servir para limpiar”, polémicas palabras de Margarita Rosa sobre la bandera de Colombia

A través de su cuenta de Twitter, la presentadora y actriz Margarita Rosa de Francisco ha dado de que hablar tras publicar unas polémicas palabras sobre la bandera de Colombia. “El trapo de colores puede servir para limpiar” o usarlo como “papel higiénico”, fueron algunas de las frases que más le reprocharon los internautas.

Las declaraciones de Margarita se dieron luego de que la Primera Dama, María Juliana Ruiz Sandoval, le pidiera a los colombianos que sacaran la bandera como símbolo de unidad. Al parecer, esa idea no le cayó nada bien a la actriz.

Para Margarita la bandera colombiana se podría usar como “papel higiénico”, así expresó su crítica al mensaje que envió la Primera Dama.

En otro trino, dijo que “sacar la bandera es sacar la cara por el sistema de salud y educación de este país, no solo en tiempos de crisis sino desde siempre. Eso es sacar la bandera. El trapo de colores puede servir para limpiar cualquier superficie”.

En la mañana de este 25 de marzo, volvió a ‘encender’ Twitter luego de expresar: “entiendo que mis problemas con los símbolos patrios son solo míos. Me arrepiento de mi comentario innecesario e inoportuno en momentos de tanta angustia como este. Me comprometo a no alimentar más el caos con mi propia violencia”.

Yo propondría usarla como papel higiénico. https://t.co/oDUuv6hGxy — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 24, 2020