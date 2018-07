El proceso del nuevo técnico del Medellín

Luego de hacer un seguimiento a la pretemporada del Deportivo Independiente Medellín dirigido por Octavio Zambrano y ad portas del inicio de la Liga Águila II-2018 que comenzará el 22 de julio, queda el mayor interrogante de lo que será este nuevo proceso del timonel ecuatoriano.

En primer lugar es preciso anotar que Zambrano en una muy inteligente respuesta a través de su primera rueda de prensa, se salió con la suya con un SÍ PERO NO. “El DIM no admite procesos pero es un equipo que necesita un proceso” como quien dice, la poderosa hinchada exige siempre que se alcance un nuevo título, pero… ¿no me comprometo?

Para ello trajo como ejemplo a Pep Guardiola indicándonos que el reconocido entrenador español ha manifestado una y otra vez, que todo proceso futbolístico se demora 3 años y por ello para el ecuatoriano sería un honor plasmar todo lo que tiene en su mente en ese lapso de tiempo para poderlo fundamentar.

Llama la atención de igual manera y hasta razón tiene de ajustar lo que pretende con el equipo, pero lo mismo requiere tiempo y paciencia. Lo que desconozco es si la poderosa hinchada va a tener el aguante necesario para dárselo.

El asunto es que para poder ver el proceso real de Zambrano, el Medellín según el mismo estratega requiere entre 10 y 15 fechas. Lo que quiere decir que apenas en el mes de octubre cuando se está terminando la Liga Águila II-2018 con el sistema de juego de todos contra todos, apenas se verá la fundamentación táctica y técnica del “Poderoso de la montaña” de una manera consolidada.

Si bien me parece lógico lo que ha manifestado el DT rojo, preocupa eso sí su solicitud a la dirigencia escarlata. “Se necesitan cinco centrales, uno de ellos debe ser polifuncional, así he manejado mis equipos”

No creo que el “Embeleco” de don Raúl se los vaya a proporcionar y si lo hace saldrá con jugadores tipo Gabriel Díaz que poco o nada le aportaron al equipo o de aquellos que pese a un recorrido, no marcan la diferencia que requiere el Medellín como lo es Yulián Anchico.

Ha manifestado de igual manera Octavio Zambrano que ya tiene una idea clara de lo que necesita el “Decano del fútbol”, el problema es que el tiempo se le está agotando o ya se le acabó. Estoy seguro que no es su culpa que no hayan llegado los jugadores que quizás solicitó, lo que pasa es que no cuenta con una dirigencia encabezada por don Raúl que se los proporcione.

Sí, somos conscientes señor Zambrano que todo equipo necesita un proceso, pero de igual manera nos debe manifestar públicamente si con los jugadores que tiene, los que se han contratado y los que lleguen, serán los necesarios para cumplir su objetivo con el “Rey de Corazones”.

El nuevo estratega se ha comprometido a estar mínimo entre los cuatro mejores del país. Ese ha sido su reto y si bien queremos los poderosos hinchas lograr de nuevo un título, sería partidario de la continuidad de un proceso SI solo SI, se evidencia trabajo, fundamentación y un estilo de juego que cautive a propios y extraños.

@emecorrea