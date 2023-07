VIDEO. “El proceso de tener un equipo jugando buen fútbol es largo”: técnico de Nacional

El técnico de Atlético Nacional, William Amaral analizó el compromiso disputado en la noche del sábado 29 de julio en la que el verde paisa derrotó al Jaguares de Córdoba.

Sobre el compromiso, el estratega señaló que “la victoria es siempre mejor que el juego, la victoria nos cae bien, intentamos jugar, crear y el equipo de Jaguares lo hizo bien en un partido muy bien planteado”, señaló.

Sigue al canal Atlético Nacional en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4HtjfHwXbBI7oIGe22

El brasileño destacó el juego de los ‘pelados’ sobre los que manifestó que “hay que felicitar a los jóvenes, tuvimos 10 jugadores sub 20, son cosas que no pasaban en esta casa de muchos años, jugadores que no venían compitiendo, que no jugaban, tuvieron muy pocos minutos, pero han dado la felicidad a esta gente”, señaló.

Para Amaral, empezar su historia ganando de local en el Atanasio Girardot es vital, para su propia confianza. “Estoy feliz por mi primer partido en el Atanasio. El resultado es bueno, sé que hay oportunidades en este equipo y muchísimo talento”.

“Nuestros laterales son muy ofensivos, dan amplitud al juego. Tenemos que trabajar en la pérdida del balón, pero hay calidad suficiente para jugar. Son jugadores en fase de crecimiento y tienen mucho para darle a Nacional”, dijo Amaral.

Finalmente, frente al juego bonito que se le exige a Nacional, el entrenador destacó que “el proceso de tener un equipo jugando buen fútbol es largo, no es fácil, y mucho más con la gente tan joven como la que tenemos nosotros”, concluyó.

La cuarta fecha para el verde paisa por la Liga BetPlay II-2023 será el próximo domingo 6 de agosto frente al Deportivo Cali en condición de visitante.

El reto más importante para el estratega brasileño llega este jueves 3 de agosto, cuando el ‘Rey de Copas’ reciba en el Atanasio Girardot al Racing de Avellaneda para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Más noticias de Atlético Nacional