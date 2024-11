Túnez, 12 feb (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, acusó a la oposición, cuyos principales miembros se encuentran en prisión preventiva desde hace un año y que comenzaron hoy una huelga de hambre, de organizarse de cara a las próximas presidenciales para "alcanzar el poder" y con la intención de financiar la campaña electoral "con dinero corrupto".

"Se están preparando por todos los medios para las próximas elecciones porque su única preocupación es la presidencia del Estado (…) Continúan con sus engaños y sus ensoñaciones, en reuniones anunciadas y secretas, olvidando que la responsabilidad, cualquiera que sea su grado dentro o fuera de las instituciones del Estado, es una prueba y una carga pesada y no un trono o una falsa gloria", señaló en un comunicado.

Said calificó de "inaceptable" que un candidato que sea imputado por "pertenecer a una organización terrorista" y cuya sentencia no ha sido registrada en los antecedentes penales pueda concurrir en las elecciones.

Algunos expertos advierten que el jefe del Estado podría decretar una nueva enmienda a la ley electoral para descartar definitivamente a la cuarentena de opositores y críticos que se encuentran en prisión provisional desde febrero de 2023 por un supuesto caso de "complot contra la seguridad del Estado" a la espera de un juicio.

En una reunión con el presidente de la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones (ISIE), Farouk Bouasker, el mandatario declaró que estas personas "se infiltran" en los colegios electorales para dirigir la opinión pública a través de "rumores y mentiras".

Una semana antes, la instancia electoral anunció que la primera vuelta a las presidenciales podría celebrarse el próximo mes de septiembre- y no en diciembre como se esperaba- aunque Said todavía no se ha pronunciado sobre un segundo mandato y la disidencia se encuentra dividida sobre la posibilidad de boicotear este sufragio como ha hecho con los anteriores por "anticonstitucionales".

La constitución de 2022- aprobada en referéndum pese a una abstención del 70 %- establece que el presidente debe convocar elecciones durante el último trimestre de su mandato de cinco años.

Said modificó por decreto la ley electoral, que excluye de los comicios a los partidos políticos al considerarlos "obsoletos", y nombró a una nueva directiva de la instancia electoral que le ha valido duras críticas sobre su supuesta falta de neutralidad y dudas sobre la transparencia de los resultados.

En 2019, este profesor universitario de derecho constitucional fue elegido con el 72 % de los votos frente al magnate Nabil Karoui tras presentarse como un candidato independiente y una alternativa a la clase gobernante que "secuestró" la revolución y, en julio de 2021, se arrogó plenos poderes para "preservar la paz social".

Por: EFE