El presidente de Lombardía aseguró que intentaron estafarlos al comprar material de salud y respiradores

El presidente de Lombardía, Attilio Fontana, una de las regiones italianas más afectadas por el Coronavirus con alrededor de 40 mil infectados y casi 6 mil muertos, indicó que intentaron estafarlos al momento de comprar material de salud y respiradores para atender esta crisis.

Al ser cuestionado en una entrevista sobre su experiencia al comprar material de salud, teniendo en cuenta lo ocurrido de España donde tuvieron que devolver a China más de 650 mil pruebas rápidas defectuosas, el mandatario aseguró que “hay más bandidos de lo que se puede imaginar”.

Para leer más dale click a este enlace: España devolverá a China más de 650 mil test rápidos de Covid-19 por no cumplir con la calidad exigida

“No fue agradable ir por el mundo buscando material y respiradores, se lo garantizo, hay gente que especulaba e intentaba estafarnos, algunos que decían que tenían lo que no podían proporcionar. Hemos encontrado una falta de humanidad increíble”, reconoció Fontana.

Por otra parte le envió una advertencia a España, otro de los países más afectados por la pandemia, insistiendo en que “debería ser lo más rigurosa y radical posible, no lo tomen a broma, preparen camas de reanimación con la máxima urgencia. Esta no es una enfermedad grave para todos, pero ataca de forma inesperada y el 10% debe ser reanimado para poder curarse. Yo pasé muchas noches en vela pensando que no tendríamos camas y alguien podría morir sin asistencia, de momento no ha pasado”.

También le puede interesar: Lombardía aún no nota el efecto de las restricciones y avisa a España

Sobre la duración del confinamiento en Lombardía el mandatario afirmó que “creo que hay que llegar hasta el final del contagio para volver a empezar la vida normal, pero escucharé a los científicos, es posible que encuentren otras soluciones. Muchos esperan que el calor tenga un efecto positivo en la interrupción del contagio, confiemos que sea verdad. Esta sociedad se consideraba invencible y es mucho más frágil de lo que pensaba”.