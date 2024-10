En la tarde de este 18 de marzo, el presidente del Senado, Iván Name, arremetió contra el presidente Gustavo Petro.

Le solicitó al mandatario llevar al Congreso la propuesta de la constituyente, que Petro planteo desde Cali

Mane, bastante enojado e incómodo con la situación, dijo que “Se equivocan los que creen que nos van a demoler la república y la democracia”.

Estas palabras las dijo Ivan, en un fuerte discurso ante la plenaria del Senado.

Además, retó a Gustavo Petro, para que llevara hasta el órgano legislativo la propuesta de la constituyente.

“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una asamblea constituyente, como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana, usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo”, puntualizó, Ivan Name.

También dijo que el presidente Petro no puede convocar de facto una constituyente, porque eso afecta las instituciones democráticamente constituidas.

“Usted no puede hacer una convocatoria por la vía de facto y del proselitismo porque ya arrancó la campaña para el 2026 y eso también es inconveniente para una democracia tener un presidente en campaña” agrega el senador.

Por otro lado, le dejó claro a Petro, que el Congreso ya ha estudiado las reformas

“Ahora le viene a colgar una corona de flores, en un disparatado reportaje, la fórmula como usted le habla al país. Este Congreso ha estudiado las reformas, pero pretender que es un depósito de la sabiduría es contrario a la inteligencia. Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer”.

