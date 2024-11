El presidente de México rechaza que el Gobierno recompre la telefónica Telmex

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes que el Gobierno recompre Teléfonos de México (Telmex) después de que el magnate Carlos Slim, quien adquirió la antigua empresa del Estado en 1990, reconoció que «ya no es negocio». “No, no, no, para nada. Y le ha ido […]