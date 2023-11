En El Poblado, La Asomadera y Belén (Medellín) habrá interrupción del servicio de acueducto

in

Para realizar obras que aportan al bienestar de la comunidad, que incluyen trabajos técnicos en la red y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, es necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada, en El Poblado, La Asomadera y Belén durante esta semana.

En estos sectores habrá interrupción del servicio de acueducto:

Entre las 10:00 p.m. del miércoles 8 de noviembre y las 4:00 a.m. del jueves 9 de noviembre:

De calle 17 Sur hasta calle 16 Sur entre carrera 25B y carrera 30A.

De calle 12 Sur hasta calle 5 Sur entre carrera 25 y carrera 32.

De calle 5 Sur hasta calle 10E entre carrera 25 y carrera 29C.

De calle 10E hasta calle 18 entre carrera 24B y carrera 32.

Incluye 12.076 usuarios de los barrios: Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos Del Poblado y La Asomadera No. 2.

Entre las 8:00 p.m. del jueves 9 de noviembre y las 4:00 a.m. del viernes 10 de noviembre:

De carrera 30 hasta carrera 32 entre calle 27 y calle 28.

De calle 29 hasta calle 34 entre carrera 30 y carrera 35.

De calle 34 hasta calle 36 entre carrera 29A y carrera 34F.

De calle 36 hasta calle 39 entre carrera 33 y carrera 30.

Incluye 8.495 usuarios de los barrios: El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2, San Diego y La Asomadera No. 3.

Entre las 10:00 p.m. del viernes 10 de noviembre y las 5:00 a.m. del sábado 11 de noviembre:

De calle 30 a calle 32 entre carrera 78 a carrera 81.

De calle 32 a calle 32 E entre carrera 79 A y carrera 81.

De carrera 81 entre calle 32 E y calle 32 EE.

De calle 32 entre carrera 76 A y carrera 78.

De carrera 78 entre calle 32 y calle 32 A.

Incluye 2.502 usuarios de los barrios: Belén, Miravalle, Nueva Villa de Aburrá, El Nogal y Los Almendros.

El lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad.

