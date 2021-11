Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al publicar una fotografía sin su icónica melena.

En su cuenta de Instagram, el ex futbolista de la Selección Colombia, publicó una fotografía en la que no se le ve su abundante cabello y sin su particular rubio que resaltaba, en la leyenda de la publicación escribió, «nuevo look».

La imagen no es muy clara, por lo que se presume que el cabello esté recogido y el cambio en su cabello al que él se refiere solo sea el color, en cualquiera de los casos, estaremos atentos hasta que ‘El Pibe’ haga una pronta aclaración.

