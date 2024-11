La Habana, 21 ene (EFE).- Para el aclamado pianista y compositor cubano José María Vitier -autor, entre otras, de la banda sonora de Fresas y Chocolate (1993)- sus 70 años recién cumplidos son una señal de que aún hay muchas facetas de su carrera por explorar.

Y es eso precisamente lo que intenta mostrar en Noche insular, un concierto con experiencia inmersiva que se estrena en Cuba en el marco de la edición 39 del Festival Internacional Jazz Plaza, uno de los mayores eventos musicales de la isla, que arranca este domingo en La Habana.

Según cuenta en una entrevista con EFE, el espectáculo -que acoge el Teatro Nacional de Cuba- combina la música a piano del autor de Misa cubana con imágenes proyectadas sobre un lienzo frente al escenario, creadas con el talento del francés Dominique Roland, director del Centro de las Artes d'Enghien-les-Bains.

El proyecto que surgió justamente en el país europeo, ha significado un reto logístico para el equipo cubano-francés. Pero también un cambio de chip para el propio Vitier.

"Además de que la técnica por sí misma es muy novedosa, para mí en lo personal la novedad consistió en que yo estoy acostumbrado a hacer música para las imágenes, pero no estaba acostumbrado a que se hicieran imágenes para mi música", subraya.

En sus actuaciones para el Jazz Plaza -que se prolonga hasta el 28 de enero- el pianista cubano compartirá escenario con la flautista Niurka González, el percusionista y contrabajista Abel Acosta, y con la soprano Bárbara Llanes.

La música de toda su trayectoria, así como nuevas composiciones, son acompañadas en Noche insular por olas, relámpagos y vistas aéreas de La Habana, imágenes que van cambiando al compás de la música.

"Al principio y al final me pareció muy atractivo, muy sugerente. Ese tipo de cosas me tientan, me estimulan y me inspiran. (…) Acabo de cumplir 70, estoy satisfecho con lo que he hecho, pero no al punto de no estar muy ilusionado con lo que me falta por hacer", reconoce a EFE.

A pesar de sus cinco décadas en los escenarios, Vitier sigue sintiendo los nervios de la primera vez cuando se presenta en Cuba. Y sabe que una experiencia tan distinta como Noche insular -que ya fue presentada en noviembre en París- solo puede obtener su prueba de fuego en un lugar como la capital insular.

"Ningún escenario del mundo, y muchos artistas cubanos van a decir lo mismo, nos genera a nosotros la expectativa y el compromiso con el público (que en Cuba). (Ellos) saben valorar, pero también saben ponderar las cosas", confiesa.

Con el lema ´Pa’que flujazz´, el Festival Internacional Jazz Plaza, el más importante del género en el país -y en el que intervendrán más de 60 agrupaciones-, se realiza de forma simultánea tanto en La Habana, con 184 actuaciones, como en la ciudad oriental de Santiago de Cuba, con 74.

Entre las figuras internacionales más relevantes que participarán está el saxofonista y compositor estadounidense Ted Nash; el arreglista mexicano Arturo O'Farrill y el pianista norteamericano Aaron Goldberg.

Por: EFE