Ciudad del Vaticano, 31 ene (EFE).- El papa Francisco afirmó hoy que en la ira, "se dice, está en el origen de las guerras y la violencia" y agregó que "es un vicio destructivo de las relaciones humanas", durante su catequesis en la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano.

Francisco continuó hoy con sus reflexiones sobre los vicios y explicó que "hay hombres que contienen su ira en el lugar de trabajo, demostrándose tranquilos y compasivos, pero que una vez llegados a la casa se vuelven insoportables para la esposa y los hijos".

"La ira es un vicio desenfrenado: es capaz de quitar el sueño y de hacernos continuamente maquinar en nuestra mente, sin lograr encontrar una barrera para razonamientos y pensamientos", destacó.

Aseguró que "es un vicio destructivo de las relaciones humanas" pues "expresa la incapacidad de aceptar la diversidad del otro, especialmente cuando sus decisiones de vida difieren de las nuestras".

También destacó que en la ira "se dice, está en el origen de las guerras y la violencia".

Aunque agregó que "a veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada" pues "si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia, si no siente algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, entonces significaría que no es humana, y mucho menos cristiana".

Pues, aseguró, "existe una santa indignación. Jesús la conoció varias veces en su vida" como en el caso de los mercaderes en el Templo, pero Francisco indicó que es necesaria "educarla para que sira a hacer el bien".

