El número prohibido hoy es 1222 en loterías por Diomedez Díaz como cada año el día de su muerte y otros que referencian su vida.

Si hoy no madrugó a hacer el chance, conseguir el billete físico o en línea de su lotería favorita, se llevará una sorpresa. «O no se encuentra, no se lo dejan jugar o está vetado«. Y ese es el azar, ya que la muerte del «Cacique de la Junta» genera entre sus seguidores y apostadores, fiebre de suerte. Ojo ya ha caído como es diciembre de 2013, siendo repetitivo en otras oportunidades. La romería que se vivirá este 22 de diciembre de 2023 en cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar, llegará hasta la tumba 1108, que es otro número de la suerte que en estos días cayó en uno de los sorteos del país.

Diomedez nos enseñó que «la plata hay que gastarla..»

Los números «vetados» en la vida de Diomedez Díaz

Si no los sabía, les contamos que hicimos la tarea y pasamos por un puesto de chance en Medellín donde 1108: número de la tumba. 6438: últimos números de su presunta libreta militar. 2213: día y año de fallecimiento; y 1222: mes y día de su muerte no se dejan hacer o no están en línea como billetes o fracciones. Pero logramos uno que otro que no ha llegado al tope.

