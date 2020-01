El nuevo equipo de ESPN Colombia ¡NO GUSTÓ! y generó miles de críticas en Twitter

Luego de la fusión de Fox Sports e ESPN gracias a la compra de Disney, los equipos de trabajo de los canales en Colombia se fusionaron y el resultado no gustó ¡EN LO ABSOLUTO! a los amantes del deporte.

Era de esperarse que las caras de los programas deportivos se movieran y así fue. Los ya conocidos exjugadores Fabián Vargas y Carlos Valdés se mantuvieron en los programas producidos en Colombia por ESPN, pero a ellos se sumaron sus excolegas Víctor Aristizábal, Óscar Córdoba e Iván René Valenciano, quienes estaban en Fox Sports Colombia.

Lo mismo sucedió con el equipo periodístico. Al grupo de trabajo de Andrés Marocco se le añadieron Francisco ‘Pacho’ Vélez, Daniel Angulo, Lizet Durán, Carlos Orduz, Sebastián Heredia, entre otros.

Pero los dos personajes que realmente sacaron de quicio a los aficionados del fútbol y los deportes fueron Andrea Guerrero y Antonio Casale, quienes también participaron junto a sus compañeros en la previa al juego Millonarios vs. América. Casi ninguna intervención de Guerrero y Casale gustó y varios tuiteros lo hicieron visible en Twitter:

#TorneoESPN NO AGUANTO A ESA SEUDOPERIODISTA ANDREA GUERRERO Q APARTE DE NO SABER NADA DE FUTBOL, ANDA EBRIA TODO EL DIA #PenaAjena

Hacen tremenda fusión Fox Sports e ESPN y ponen a Andrés Marocco, Andrea Guerrero y Casale, no me crea tan desgraciado. No había nada mejor? #TorneoESPN

— Matias (@19_F3L1P3_80) 12 de enero de 2020