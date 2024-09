El Mundo se va acabar «Civil War» es otra inquietante historia que visualiza el fin del mundo por la separación de los Estados USA.

Se estrenó este 13 de diciembre un trailer de A24 Studios, quienes ganaron el Oscar este año por Everything Everywhere All at Once. Ahora para ellos «el mundo se va acabar» con «Civil War» una apocalíptica visión de lo que sucedería (aunque está pasando) si 19 Estados Americanos se separan y declaran la guerra al resto de los Estados Unidos. Los comentarios en redes se suman a la desazón que casó la película de Neflix «Dejar el Mundo Atrás» donde el mismo país es atacado sistemáticamente a través de hackeo tecnológico. Una de las cosas de «Civil War» que deja un sin sabor es el ataque a periodistas que cubren los hechos de parte y parte donde la bandera de Estados Unidos queda con dos estrellas según el trailer. «Al decir uno de los protagonistas somos americanos, la respuesta de un soldado hostil le dice qué clase de americano eres«. Deja un precedente futurista próximo a las elecciones 2024. El cine siempre se adelanta a hechos. El verano que viene la tiene como una de las taquilleras. Con la estela «las películas apocalípticas son cada vez aterradoras» y Civil War no será la excepción.

CIVIL WAR 2024 EL MUNDO SE ACABA



