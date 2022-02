¿Todo un modelo? Ladrón que es buscado por la Policía las tiene ‘botando la baba’

La Policía de Yorkshire del Oeste, Reino Unido, publicó en sus redes sociales una foto de un ladrón que se llevó todas las miradas, pues internautas empezaron a hacer comentarios para elogiar el aspecto físico del hombre de 37 años de edad.

Y es que se trata de un hombre que, según las autoridades, fue condenado por robo, cumplió la condena en la cárcel, salió, pero, presumen que incumplió los términos de su liberación y ahora ha sido llamado a prisión de nuevo.

La Policía busca entonces a este hombre de ojos claros que estaría viviendo en Wakefield y le piden ayuda a la comunidad para localizarlo.

Sin embargo, este hombre tiene a varias suspirando y hacen comentarios como: «si lo encuentro me lo quedo», «voy a dejar mi puerta abierta», «bello, bello, si lo veo es mío «, «si lo encuentro, lo esconderé en mi cama a mi lado», «está lindo el delincuente».

Can you help us to locate Jonathan Cahill, who has been recalled to prison?

He is 37 years old and is believed to be residing in the Wakefield area.

Please share our appeal below and contact us if you can help our officers to locate him. https://t.co/OliZVWYU7U pic.twitter.com/gbNJnla02F

— West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) January 27, 2022