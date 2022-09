El jueves, 22 de septiembre, es Día sin Carro y Moto en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció que el próximo jueves 22 de septiembre se reactiva en la capital del país la jornada del Día sin Carro y sin Moto que va desde las 5 a.m. a 9 p.m.

El transporte público una opción para los habitantes de Bogotá

«Con esta jornada fortaleceremos el transporte público, los viajes a pie y en bicicleta. A esto se suma un gran plan de intervención del sector Movilidad donde tendremos con más de 1.140 agentes en vía, 200 operadores del grupo guía y 50 puntos de control», sostuvo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.

Las estaciones de TransMilenio tendrán apertura a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4:00 a.m.) y las que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del 23 de septiembre.

En las troncales operará el 100 % de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle (entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.), teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.

Se contará con más 38.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. Los taxis tendrán pico y placa en su horario habitual, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

También anunciaron que se habilitarán 107,63 kilómetros de ciclovía, desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p.m. entre vías y corredores de la ciudad. Algunas de estas son la Carrera 7, Avenida Boyacá, Calle 26 y Calle 116.

Estarán habilitados los 6.059 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 22 puntos del Sistema Transmilenio. Las bicicletas plegables pueden ser llevadas en los buses troncales.

Están exentos los vehículos y motocicletas conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte, vehículos de emergencia, transporte escolar, vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros, vehículos y motocicletas de las empresas de transporte de servicios públicos domiciliarios, motocicletas de vigilancia y seguridad privada, carrozas fúnebres.

