Pido apoyo para poder seguir haciendo periodismo : Pirry

El periodista, Guillermo Prieto La Rotta, conocido como «Pirry» , pionero de los influenciadores, reveló el difícil momento que atraviesa para poder hacer sus viajes de periodismo ambiental, debido al aumento del dólar y a la alta competencia que hay en las plataformas digitales.

“Hoy voy a ser algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado… cantidad de influencers”, expresó Pirry.

Asegura que el financia sus propios viajes, pese a no ser rico, por esto busca el apoyo de patrocinadores y de sus cerca de 2 millones de seguidores en la red social Instagram.

Pirry se destapa

Pirry, dice que seguirá fiel a sus ideas y su estilo de hacer periodismo ambiental y cuestionó, la manera como los actuales influenciadores realizan sus contenidos, en busca de fama y dinero en poco tiempo.

“Viven deprimidos y frustrados, quieren ser ricos ya”: Pirry

