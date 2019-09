El hombre que habría sido abusado por el exárbitro Óscar Julián Ruiz rompió el silencio

Desde España, Fabián Reyes le contó más detalles sobre el supuesto abuso sexual que habría cometido el árbitro Óscar Julián Ruiz cuando la víctima aún era menor de edad.

Los hechos, según le contó Reyes a a agencia internacional AFP, habrían sucedido en Villavicencio en junio de 2005 en la residencia de Óscar Julián. En enero de ese año Fabián, de 13 años, y Ruiz se habían conocido en unas capacitaciones de arbitraje para dirigir partidos infantiles. Luego, el ahora árbitro retirado le habría dicho al joven que si quería “ser un gran árbitro” debía dejar que sucediera la violación. “Sin poder hacer nada, con la fuerza y tamaño de este señor, me lleno de miedo. A lo cual él aprovecha y me accede penetrándome”, confesó la supuesta víctima.

Pero este no habría sido el único hecho, según Fabián, en 2008, Ruiz lo habría obligado a practicarle sexo oral y habría vuelto a acceder a él sexualmente. “Yo era un niño solo, lleno de temores, un niño ingenuo que no sabía mucho del sexo, solo que si alguien tenía sexo anal era gay y pensaba que la gente me iba a juzgar”, añadió el denunciante, quien aseveró que no había contado nada por miedo.

Sobre los señalamientos, el ex fiscal general y abogado de Ruiz Mario Iguarán calificó de “conveniente” la denuncia de Reyes, pues afirmó que Óscar Julián estaba en el Mundial Sub-20 de Holanda en la fecha en que se habría cometido la violación, pero Reyes afirma que todo sucedió antes de ese viaje.

Esta no ha sido la única denuncia que ha recaído sobre Ruiz. En 2012 fue denunciado por el exárbitro Mauricio Sánchez Carvajal y en 2017 el juez Hárold Perilla el que hizo acusaciones similares, quien a su vez ha ayudado a Reyes en su denuncia. “Hago la denuncia por acoso sexual en el señor Ruiz desde el 2007 hasta que me retiré. Me decía que tuviera relaciones sexuales con él si quería llegar lejos en el arbitraje. Me decía cosas morbosas”, dijo Hárold según publica el diario El País.

El delito de acceso carnal a menor de 14 años, por el que se acusa a Ruiz, es sancionado en Colombia con hasta 13 años de cárcel.