El Gurú del Sabor precursor del Reguetón en Colombia «le canta la tabla a sus pupilos»

in

Fernando Londoño, conocido como el Gurú del Sabor, desea dejar claro que él es el precursor y la primera persona que puso a rodar el Reguetón en Colombia no sus pupilos.

Con las canciones de Dj Nelson, La Factoría y Fulanito, podría decirse que el género urbano sonaba en Medellín hasta que tres estudiantes de un colegio de Buenos Aires, llevaron al Edificio Coltejer un CD quemado de MP3 de canciones donde estaban Tego Calderón (Para que se lo gozen), Wisin & Yandel (Dembow), Daddy Yankee (El Latigazo), Ivy Queen (A la Cama Voy), Don Omar y otros, recuerda el Fernando Londoño Echavarría, conocido como «El Gurú del Sabor». Quien reconoce que le decía a esa música decía «raggatón» y esas niñas se lo gozaron, lo cierto es que «le paró bolas y todo lo que sonaba sabroso» debía sonar en su emisora Rumba que era No.1 en ese entonces; fue un día en la oficina al escuchar que hizo una reflexión si a esas niñas de 14, 15 y 16 años de secundaria, les gustaba estas canciones esa era la clave para engarchar a Rumba que contaba con 400 mil oyentes en el Estudio General de Medios, sin consultar a nadie lo hizo y recibió el respaldo de las directivas como Blanca Luz Olguín, directora artística y el Gerente Mario Ceballos q.e.p.d. El Latigazo de Daddy Yankee, sonó a las diez de la mañana de un lunes en el 2001, decisión arriesgada que hoy es un hit mundial: « Fui el primero en hacerlo y quiero que eso me lo reconozcan hasta mis pupilos que se atribuyen todos los créditos» con el legado la frase y grito «La Rumba Me Llama» dice el Gurú. Esa mañana en la cabina, Eduardo Luis (el hombre que actualmente narra en Win Sports), se paró de la consola de radio, seguía el turno del Gurú como director con Carlos «Malo» (actual Dj Olímpica) y lo acompañana Dj Semáforo por lo que nadie más tiene la potestad de decir hoy en día, que «yo fui el que lo puso primero». La voz de Fernando, quedó registrada anunciando a Daddy, Tego, Ivy Queen, Wisin & Yandel, lo que vino después es que estallaron las líneas y ya nadie quería en Rumba, escuchar lo tropican por lo que el sonido urbano conquistó a la audiencia. El resto ya es historia, no demerita que al irse de la emisora esta siguió descubriendo artistas pero sus idas e invitaciones a Puerto Rico, gracias a Héctor El Father, Don Omar y El Bambino al traerse una maleta de Cds, la cosa cambio y ya todos los jóvenes querían ser cantantes urbanos.

EL LATIGAZO INICIO TODA LA HISTORIA DEL REGUETÓN EN COLOMBIA





EL GURÚ TIENE LA HISTORIA PARA CONTAR QUE ES EL PRECURSOR DEL REGUETÓN EN COLOMBIA



El Gurú no desea pelear ni más ni menos, solo desea que este recuento haga parte de la historia como debe ser contada, incluso en el documental «Flow importado, ritmo pegado» de Telemedellin hace 5 años, J Balvin, le hizo un homenaje al decirle al «él que lo hizo profesional al aguantarle las visitas y esperar que mejorará su sonido». En él Fernando, fue participe y su historia fue esencial para nutrir con otros artistas los testimonios de un género que hoy mueve millones y en la última década Colombia especialmente Medellín ha dado los tres exponentes mundiales del género: J.Balvin, Maluma y Karol G.

TELEMEDELLIN HIZO 3 ESPECIALES DEL REGUETÓN / FLOW RITMO IMPORTADO RITMO PEGADO



